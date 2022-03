LIVE | Ajax koestert kleine voorsprong tegen aanvallend onmachtig AZ

Van het ongelukki­ge AZ van begin dit seizoen is niets meer over

AZ-aanvoerder Owen Wijndal heeft het al weken over de jacht op de derde plaats en die is nu in al zijn hevigheid losgebarsten. Het verschil van nog maar drie punten op Feyenoord lijkt, zeker gezien de huidige vorm van de Alkmaarders, overbrugbaar. En dat had eigenlijk niemand nog gedacht begin dit seizoen.

28 februari