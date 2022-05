LIVE | Ajax op weg naar 36ste landstitel, veel discussie over openingsgoal Tagliafico

Directeur Bayern verheugt zich op komst Ajacied Mazraoui: ‘Heel blij dat hij voor ons heeft gekozen’

Technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern München verheugt zich op de komst van Noussair Mazraoui. ,,We zijn heel blij dat hij voor ons heeft gekozen”, zo zei hij over de 24-jarige Ajacied. ,,Er moeten nog een paar dingen worden afgehandeld en dan is de overgang officieel. Dat zal snel gebeuren. Noussair is een speler die ons elftal sterker gaat maken.”

19:33