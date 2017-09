LIVE: Blijft FC Twente ook op Het Kasteel met lege handen?

Live Zwak PSV krijgt nieuwe jas in Heerenveen

14:27 Bijna alles en iedereen had er al voor gewaarschuwd: PSV is defensief verzwakt uit de transferperiode gekomen. Na het debacle in Osijek won de Eindhovense club niettemin drie wedstrijden op rij en dus was het optimisme in het Philips Stadion onverminderd groot. De bijna traditionele struikelpartij bij sc Heerenveen werd opnieuw een pijnlijke exercitie voor het team van Phillip Cocu. De Friezen legden zondagmiddag de verdedigende zwakheden in het elftal van Phillip Cocu genadeloos bloot. Al na zes minuten hadden de Friezen (via Zeneli en Ghoochannejhad) twee keer geprofiteerd van wanorde in de defensie. Vanaf 12.36 speelde PSV dus eigenlijk al een kansloze wedstrijd, die alleen maar kanslozer werd omdat Hirving Lozano ook nog eens werd weggestuurd. Scheidsrechter Kevin Blom vond onbesuisd inkomen rood waard en dus leek een afstraffing voor PSV in de maak. Het leek zwaar bestraft, maar PSV speelde ook met Lozano op het veld al slecht en oogde machteloos en tandeloos. Een nog pijnlijkere oorwassing kwam er uiteindelijk niet, omdat sc Heerenveen slordig omging met de ruimtes en kansen die PSV moest weggeven. Jeroen Zoet stopte ook nog een penalty, die door Ghoochannejhad matig werd binnengeschoten. Het maakte de afgang niet minder pijnlijk, omdat PSV door de nederlaag in Heerenveen nu ook in de eredivisie achter de feiten aanloopt. Europees ging het eerder dit seizoen al mis in Kroatië en volgende week staat er enorme druk op de topper tegen Feyenoord. PSV zal moeten winnen om de aansluiting vast te houden. Gaat Feyenoord er opnieuw met drie punten vandoor, dan wordt de druk op de leiding en technische staf opnieuw enorm. Opstelling PSV: Zoet; Arias, Luckassen, Isimat, Paal; Van Ginkel, Hendrix, Ramselaar (61. De Jong); Bergwijn (80. Pereiro), Locadia, Lozano