LIVE | Botos verdubbelt voorsprong Go Ahead Eagles in Nijmegen, publiek NEC zeer ontevreden

KNVB-bekerNa Ajax, AZ en PSV wordt vanavond de laatste halve finalist in de TOTO KNVB Beker bekend. De winnaar van NEC - Go Ahead Eagles speelt begin maart in ieder geval thuis. Er is voor het eerst sinds 17 oktober weer publiek welkom in het Goffertstadion in Nijmegen, waar Wilfried Bony op de bank begint. De 33-jarige spits uit Ivoorkust heeft zijn werkvergunning eindelijk binnen en zit voor het eerst op de bank bij de club uit Nijmegen.