LIVE Conference League | AZ strijdt tegen Dnipro-1 om groepswinst

Column Willem van Hanegem | Ajax had na de nederlaag tegen Liverpool snel weer moeten spelen en Feyenoord helemaal

Na een bomvolle voetbalweek had Willem van Hanegem weer veel om over te schrijven. Onder meer over misdragende fans van Feyenoord, de afgang van Ajax en Feyenoord in Europa, de heldenrol van Crysencio Summerville in Liverpool en de Europese week die komt. ,,Destijds werd de voorkeur gegeven aan Luciano Narsingh, geen idee waarom.”

30 oktober