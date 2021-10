LIVE | Dolberg en Rosario tegen Bosz, De Roon vs Nuytinck

Het is Super Sunday! In Nederland, Engeland, Spanje, Italië én Frankrijk staan er echte krakers op ons te wachten. Alle duels zijn via ons livecenter te volgen. De grote wedstrijden zijn te volgen in aparte liveblogs.

Zondag 24 oktober

Nederland

• 12.15 uur: FC Twente - NEC Nijmegen

• 14.30 uur: SC Cambuur - Feyenoord

• 14.30 uur: Vitesse - Go Ahead Eagles

• 16.45 uur: Ajax - PSV

• 20.00 uur: FC Groningen - AZ

• Dit is de stand van zaken in de eredivisie

Engeland

• 15.00 uur: West Ham United - Tottenham Hotspur

• 15.00 uur: Brentford - Leicester City

• 17.30 uur: Manchester United - Liverpool

• Dit is de stand van zaken in de Premier League

Duitsland

• 15.30 uur: 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen

• 17.30 uur: VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin

• 19.30 uur: VfL Bochum - Eintracht Frankfurt

• Dit is de stand van zaken in de Bundesliga



Spanje

• 14.00 uur: Sevilla - Levante UD

• 16.15 uur: FC Barcelona - Real Madrid

• 18.30 uur: Real Betis - Rayo Vallecano

• 21.00 uur: Atlético Madrid - Real Sociedad

• Dit is de stand van zaken in La Liga

België

• 13.30 uur: Antwerp - Club Brugge

• 16.00 uur: Anderlecht - Beerschot

• 18.30 uur: KRC Genk - KAA Gente

• 21.00 uur: OH Leuven - STVV

• Dit is de stand van zaken in de Jupiler Pro League

Italië

• 12.30 uur: Atalanta - Udinese• 15.00 uur: Hellas Verona - SS Lazio

• 15.00 uur: Fiorentina - Cagliari

• 18.00 uur: AS Roma - Napoli

• 20:45 uur: Internazionale - Juventus

• Dit is de stand van zaken in de Serie A

Frankrijk

• 13.00 uur: OGC Nice - Olympique Lyon

• 15.00 uur: Stade Rennes - RC Strasbourg Alsace

• 15.00 uur: Stade de Reims - ESTAC Troyes

• 15.00 uur: FC Lorient - Girondins de Bordeaux

• 15.00 uur: RC Lens - FC Metz

• 17.00 uur: AS Monaco - Montpellier

• 20.45 uur: Olympique Marseille - Paris Saint-Germain

• Dit is de stand van zaken in Ligue 1

