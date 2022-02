LIVE | Droomdebuut voor Oosting bij Willem II, zijn vader grijpt in bij RKC

• Willem II won geen van de laatste dertien eredivisieduels, RKC is nog foutloos in 2022 (drie overwinningen).

• In Waalwijk won Willem II eerder dit seizoen met 3-0. In de beker was RKC met diezelfde cijfers te sterk voor de Tilburgers.

• Willem II is afgezakt naar plek vijftien, RKC staat twaalfde.