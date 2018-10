LIVE | Dumfries en Bergwijn debuteren, Uth start bij Duitsland

Pablo Rosario is straks niet speelgerechtigd. De middenvelder liep vorige maand een schorsing van één wedstrijd op bij Jong Oranje, na een rode kaart in de wedstrijd tegen Jong Schotland.



De KNVB dacht dat die schorsing al voorbij was, omdat Jong Oranje gisteren speelde tegen Letland. Bovendien leest de KNVB in de officiële regels dat de schorsing alleen betrekking heeft op duels van Jong Oranje.



De UEFA interpreteert de regels anders en zegt dat ook duels van het A-elftal onder de schorsing vallen, en dat een geschorste speler in zo’n situatie pas twee dagen later weer in actie mag komen.