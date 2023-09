LIVE EK kwalificatie | Nederland op bezoek bij Ierland

INTERVIEW Bij Feyenoord moest hij vertrekken, nu zit Ian Maatsen bij Chelsea én Oranje: ‘Wij zijn apetrots op hem’

De toekomst van Ian Maatsen (21) ziet er rooskleurig uit. Zijn debuut in het Oranjeshirt moet de Vlaardinger nog even uitstellen, maar vader Edward droomt hardop over een doorbraak bij het Nederlands elftal. Iets wat elf jaar geleden nog compleet ondenkbaar leek. ‘Hij wilde stoppen met voetbal. Zo erg vond hij het.’