LIVE eredivisie | Ajax moet tegen FC Volendam dramatische reeks beëindigen

LIVE eredivisie | FC Groningen krijgt na verloren derby tegen Heerenveen Cambuur op bezoek

Sc Heerenveen was in de Derby van het Noorden met 3-1 te sterk voor FC Groningen. Vandaag, vier dagen later, krijgt Groningen de andere buurman op bezoek. Cambuur staat momenteel laatste in de eredivisie, terwijl Groningen slechts één plek boven de degradatiestreep stond bij aanvang van de speelronde. Je volgt FC Groningen tegen Cambuur vanaf 18.45 uur hier live.

12:00