LIVE eredivisie | Ajax na eigen doelpunt Wieffer weer naast Feyenoord, krijgt Klassieker nog een winnaar?

De eerste Klassieker van het seizoen 2022/23 staat vanmiddag (aftrap 14.30 uur) op het programma in De Kuip in Rotterdam. Koploper Feyenoord vergroot bij een zege de voorsprong op grote rivaal Ajax tot acht punten, en wist in de eerste helft op voorsprong te komen via Igor Paixão. Met nog 20 minuten te gaan kwam Ajax weer langszij, volg de ontknoping in ons liveblog!