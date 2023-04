LIVE eredivisie | Ajax slaagt er in tweede helft nog niet in om gevaarlijk te worden tegen Go Ahead

Vertrek bij Cambuur was niet keuze van Bosschaart: ‘Vier jaar lang zat ik vrolijk om zes uur in de auto’

Pascal Bosschaart moet op zoek naar een nieuwe trainersklus. De 43-jarige Rotterdammer was de laatste vier jaar assistent-trainer bij SC Cambuur in Leeuwarden, maar komt niet in de toekomstplannen van de club voor. ,,In mijn ogen was ik nog lang niet klaar bij Cambuur.”