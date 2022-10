LIVE eredivisie | AZ domineert Groningen, maar briljante actie van Pepi brengt spanning terug

Phillip Cocu keert bij Vitesse terug als trainer in de eredivisie: ‘Juiste club op het juiste moment’

Phillip Cocu is terug bij Vitesse én terug als trainer in de eredivisie. De voormalig coach van PSV gaat als hoofdcoach aan de slag in Arnhem. De 101-voudig international volgt in Arnhem Thomas Letsch op, die is vertrokken naar VfL Bochum. De coach staat dinsdag al op het trainingsveld bij de eredivisionist.

26 september