LIVE eredivisie | AZ geeft voorsprong bij RKC weg door flater van doelman Hobie Verhulst

Met video Luuk de Jong mogelijk tegen Barcelona in tussenron­de Europa League: ‘Rentree in Camp Nou lijkt me prachtig’

PSV greep donderdagavond naast groepswinst en is daardoor genoodzaakt om tegen een afvaller uit de Champions League een tussenronde te spelen. Voor Luuk de Jong is de kans groot dat hij tegen oud-ploeggenoten speelt, want Barcelona en Sevilla kunnen maandag uit de koker rollen. ,,Rentree in Camp Nou lijkt me prachtig.”

3 november