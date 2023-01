LIVE eredivisie | AZ hard op weg naar tweede plaats, Pavlidis scoort op fraaie wijze tegen Fortuna

Klassieke Klassie­kers | De hel brak los na de goal van de piepjonge Rafael van der Vaart

In de rubriek ‘Klassieke Klassiekers’ blikken vijf verslaggevers van AD Sportwereld deze week terug op een memorabele Feyenoord - Ajax waar ze live getuige van waren. Vandaag: Maarten Wijffels over de 1-2 van 26 augustus 2001, met heimwee naar Co Adriaanse.

21 januari