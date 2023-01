LIVE eredivisie | AZ met debutant Mathew Ryan tegen Fortuna Sittard

Excelsior piekt opnieuw tegen directe concurrent: opleving FC Volendam ten einde

Pieken op het juiste moment: het is wat Excelsior dit seizoen kenmerkt. Opnieuw versloegen de Rotterdammers een directe concurrent: het opgeleefde FC Volendam werd in Rotterdam met 2-0 verslagen, waardoor Excelsior zelfs het linkerrijtje in het vizier kreeg.

20 januari