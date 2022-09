LIVE eredivisie | Debutant Özyakup zet Fortuna met geweldige knal op voorsprong tegen NEC

Negatief record voor FC Volendam: ‘Als je nul overtredin­gen maakt, ben je niet tot het uiterste gegaan’

FC Volendam kreeg elf doelpunten tegen in een week en kwam ook nog in de geschiedenisboeken. De club maakte in de verloren wedstrijd tegen Sparta geen enkele overtreding. ,,Dat kán toch gewoon niet?” Nu wacht nu al een rechtstreeks duel om handhaving tegen Go Ahead Eagles.

9 september