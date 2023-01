LIVE eredivisie | Derby van het Noorden in Friesland: Heerenveen tegen zwalkend FC Groningen

Podcast | ‘Misschien verwachten we wel te veel van Brobbey bij Ajax’

Het is aftellen tot de Klassieker. Welke opties heeft Ajax-trainer Alfred Schreuder? Het is ook aftellen tot de transferdeadline. Menig ploeg is op zoek naar versterking. PSV ook. Maar nog niet met succes. Etienne Verhoeff bespreekt het in de AD Voetbalpodcast met Maarten Wijffels.

18 januari