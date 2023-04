LIVE eredivisie | FC Twente ontvangt hekkensluiter Cambuur

FC Twente kwam vorige week in de eredivisie tegen laagvlieger Excelsior niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Vandaag komt hekkensluiter Cambuur op bezoek in de Grolsch Veste in Enschede. De aftrap is om 12.15 uur, in ons liveblog hieronder vind je de belangrijkste ontwikkelingen.