LIVE eredivisie | FC Twente slikt gelijkmaker door curieuze goal Vitesse

LIVE eredivisie | AZ halverwege virtueel aan kop dankzij echte spitsen­goal Pavlidis

Een gelijkspel en drie overwinningen. Dat is de oogst van AZ tot nu toe in het nieuwe jaar. Vanavond speelt AZ op bezoek bij Go Ahead Eagles, eveneens nog ongeslagen dit jaar. De Alkmaarders deelden voor rust de eerste tik uit via Vangelis Pavlidis. Komt de thuisploeg nog terug? Volg de verrichtingen in dit duel in ons liveblog!

19:37