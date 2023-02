LIVE eredivisie | FC Twente wordt gevaarlijker, maar Go Ahead leidt na roerige eerste helft

Luuk de Jong geniet van terugkeer in Sevilla, Jesús Navas looft PS­V-spits: ‘Luuk is heel gevaarlijk’

Luuk de Jong keert met plezier terug in Sevilla, de stad waar hij van 2019 tot 2021 voetbalde. De spits neemt het donderdag met PSV in de tussenronde van de Europa League op tegen Sevilla FC. ,,Ik heb een mooie tijd gehad bij deze club. Er zijn nog best wat jongens die ik ken uit mijn tijd. Ook met de mensen die bij de club werken, had ik goed contact. Dat maakt het leuk en speciaal”, aldus De Jong.