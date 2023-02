LIVE eredivisie | Feyenoord én PSV niet blij met Makkelie, Eindhovenaren leiden halverwege

Patrick van Aanholt debuteert bij PSV als vervanger geblesseer­de Phillipp Mwene

Patrick van Aanholt heeft zijn debuut gemaakt voor PSV. De 32-jarige verdediger kwam in de uitwedstrijd tegen Feyenoord na ruim een half uur in het veld voor Phillipp Mwene. De Oostenrijker verliet het veld per brancard.

15:21