LIVE eredivisie | Feyenoord hoopt met aanwinst Bjørkan in basis te profiteren van zeperd PSV

Column Sjoerd Mossou | Door de reactie van Brobbey kromp het tuig vanzelf tot een sneu hoopje ellende

Columnist Sjoerd Mossou schrijft over de oerwoudgeluiden aan het adres van Brian Brobbey. ,,Van alle geluiden die je in een voetbalstadion kunt maken, is dat van een aap vermoedelijk het meest denigrerend en het meest weerzinwekkend, omdat het bedoeld is te ontmenselijken.”

31 augustus