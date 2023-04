LIVE eredivisie | Fortuna Sittard beleeft droomstart tegen FC Groningen

Feyenoor­ders hadden ‘geen idee’ dat Ajax punten liet liggen: ‘Daar zei de trainer niets over’

Feyenoord nam met een overwinning in de derby bij Sparta een groot voorschot op de landstitel. Gemakkelijk ging het lange tijd niet, maar uiteindelijk wist de koploper toch de punten weer veilig te stellen. ,,We moeten het nu van wedstrijd tot wedstrijd bekijken en alles blijven geven, want als we verzaken krijgen we het moeilijk.”