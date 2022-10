LIVE eredivisie | ‘Mister 1-0’ Davy Klaassen helpt Ajax ook tegen Go Ahead over dode punt

Belgische media kritisch na ‘bittere nederlaag’ tegen Oranje: ‘Gelukkig hebben we Remco Evenepoel’

Voor de tweede keer in vier maanden tijd stapten de Belgen gisteravond na een ‘Derby der Lage Landen’ als verliezer van het veld. De 1-0 nederlaag in Amsterdam moet de Rode Duivels zorgen baren richting het WK in Qatar, zo luidt het oordeel van de Belgische kranten.

26 september