LIVE eredivisie | NEC begint fel aan duel met FC Groningen, Cillessen terug op De Goffert

AD Voetbalpod­cast | 'Te veel spelers van PSV waren onzicht­baar’

PSV en de Eindhoven droomden van een rentree in de Champions League. Maar het wordt dit jaar Europa League. Een deceptie in Eindhoven. Daarover praat Etienne Verhoeff na met Rik Elfrink in een nieuwe AD Voetbalpodcast. ‘Voor PSV was dit hét moment.’

25 augustus