LIVE eredivisie | NEC en Cambuur maken er in Nijmegen nog geen spektakelstuk van

LIVE eredivisie | In degradatie­zo­ne verkerend FC Emmen ontvangt Fortuna Sittard

FC Emmen speelt vanavond de thuiswedstrijd in de eredivisie tegen Fortuna Sittard. Emmen staat na twintig speelrondes op de zestiende plaats, met zestien punten. Fortuna is inmiddels drie duels op rij ongeslagen en staat elfde met 23 punten. De aftrap op De Oude Meerdijk is om 21.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

