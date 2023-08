LIVE eredivisie | Promovendus Heracles krijgt bezoek van NEC

Heracles Almelo hoopt vanavond op de eerste punten in dit eredivisie-seizoen. Nadat de promovendus vorige week op bezoek moest bij Ajax, is nu NEC de tegenstander. Je mist niets van het duel (aftrap 20.00 uur) in ons liveblog!