LIVE eredivisie | Routiniers in de basis bij FC Utrecht in Zwolle, Lidberg vervangt verhuizende Douvikas

Expert in 5 minuten Hoe stoppen we voetbalge­weld? In dit land hebben ze het antwoord

Het vorige voetbalseizoen krijgt zeker niet de schoonheidsprijs: Ajacied Davy Klaassen moest bebloed het veld verlaten nadat hij door een Feyenoordsupporter werd bekogeld met een aansteker. Ook dit seizoen begon met rellen toen supporters van FC Twente en Hammarby IF elkaar in de haren vlogen. Hoe maken we in Nederland een einde aan voetbalgeweld?