LIVE eredivisie | Sem Steijn neemt FC Twente bij de hand en verdubbelt score

Met samenvatting Ajax door Liverpool roemloos uitgescha­keld in Champions League

Ajax komt na de jaarwisseling zeer waarschijnlijk uit in de Europa League, als de uitwedstrijd bij Rangers volgende week dinsdag niet ook nog ruim (vijf goals) wordt verloren. De ambitieuze stuntclub van de voorbije jaren maakt een pas op de plaats in de koningsklasse nadat ook Liverpool de wankele defensie in tien minuten omver blies in de Johan Cruijff Arena: 0-3.

27 oktober