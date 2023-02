LIVE eredivisie | Steven Berghuis slaat nog eens toe op makkelijke middag voor Ajax bij Cambuur

AZ morst punten tegen 10 man Volendam en loopt koppositie eredivisie mis

AZ heeft opnieuw averij opgelopen in de eredivisie. Na de spectaculaire 5-5 van vorige week tegen FC Utrecht werd er nu gelijkgespeeld tegen de opgeleefde laagvlieger FC Volendam (1-1). Daarmee verspeelden de door vele blessures gehavende Alkmaarders andermaal de kans om de koppositie voor tenminste een halve dag over te nemen van Feyenoord. Jens Odgaard redde vlak voor tijd nog een punt voor de Alkmaarders nadat Volendammer Gaetano Oristiano met rood van het veld was gestuurd.

