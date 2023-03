LIVE eredivisie | Vallen na rust wel goals in de Kuip, tweede deel tussen Feyenoord en FC Groningen gestart

LIVE eredivisie | FC Twente na twee nederlagen op rij in eigen huis tegen stroef draaiend Heerenveen

FC Twente deed tot twee weken geleden mee in de titelstrijd, maar na twee nederlagen lijkt het kampioenschap in de eredivisie buiten beeld voor de ploeg van trainer Ron Jans. Vanavond (aftrap 21.00 uur) komt Heerenveen op bezoek. De Friezen zijn bezig aan een moeizame periode, met slechts drie punten uit de laatste zes competitiewedstrijden. Wat wordt het in Enschede? Volg het in ons liveblog.