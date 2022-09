LIVE eredivisie | Van Crooij schiet Sparta op voorsprong na lange trap van Olij

MET VIDEO Feyenoord-trai­ner Arne Slot: ‘Ik weet niet of we naar Ajax en PSV of naar Twente en AZ moeten kijken’

De uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles moet Feyenoord in het spoor van Ajax en PSV houden. Of Feyenoord zich dit seizoen echt kan meten met die twee clubs, dat is ook voor Arne Slot een vraag, stelt hij zelf.

2 september