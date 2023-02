LIVE Europa League | PSV in grote problemen in Sevilla, Ajax-flop Lucas Ocampos schittert met goal en assist

Interview Steven Bergwijn doet zijn verhaal: ‘Iedereen weet dat ik geen rechtsbui­ten ben, daar ben ik duidelijk in geweest’

Steven Bergwijn (25) is de duurste Ajax-aankoop ooit. Na een flitsende start van hem én de club, zette het verval in, met zelfs een vijfde plek en een coachwissel tot gevolg. In aanloop naar het duel met Union Berlin doet de aanvaller voor het eerst uitgebreid zijn verhaal over een roerige tijd.