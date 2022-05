LIVE | FC Twente via Limnios uit het niets op voorsprong in slordig duel met Feyenoord

Eerste vrouwen­klas­sie­ker in De Kuip zorgt voor toeschou­wers­re­cord, al lijkt titel voor Twente

De vrouwen van Feyenoord en Ajax hebben vandaag voor het eerst een Klassieker in de Kuip gespeeld. De bijna vijftienduizend toeschouwers (een record voor een wedstrijd in de eredivisie voor vrouwen) zagen dat de bezoekers met 1-4 eenvoudig wonnen. De eindstand was al bij rust bereikt.

