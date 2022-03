LIVE | Feyenoord in Zwolle direct gevaarlijk via Sinisterra

Samenvatting Onzorgvul­dig Vitesse laat tiental AS Roma ontsnappen in Gelredome

Vitesse moet vrezen voor uitschakeling in de achtste finales van de Conference League. De Arnhemse club verloor de eerste wedstrijd thuis tegen AS Roma met 0-1. De ploeg van trainer Thomas Letsch miste in de eerste helft een paar grote kansen.

10 maart