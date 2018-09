LIVE | Fortuna op voorsprong door gigantische blunder Van Leer

Jørgensen terug op het veld bij Feyenoord: 'Heel blij'

15:28 Hij stond in Alkmaar slechts 5 minuten op het veld, maar Nicolai Jørgensen genoot daar met volle teugen van. ,,Ik heb een enorm frustrerende periode achter de rug, omdat ik niet wist hoe lang het met mijn blessure zou duren. Geblesseerd zijn is zó saai. Ik ben heel blij dat ik weer op het veld sta, ook al hebben we niet gewonnen'', zei de Deense spits na de 1-1 tegen AZ.