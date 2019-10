LIVE | Gehavend Oranje tegen Rusland op jacht naar vierde zege in kwalificatiereeks

Welke PS­V-nieuwkomer maakte tot nu toe de meeste indruk?

14:20 De Champions League werd misgelopen, maar met 23 uit 9 in de Eredivisie en 6 uit 2 in de Europa League kan PSV verder terugkijken op een uitstekende start van het seizoen 2019 - 2020. En dat terwijl de ploeg van Mark van Bommel met de nodige mutaties te maken had en het even duurde voordat de selectie op orde was. Welke PSV-aankoop maakte tot nu toe de meeste indruk?