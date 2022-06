LIVE | Kansen voor Berghuis en Castagne in openingsfase, Lukaku geblesseerd naar de kant

Bouwer BAM mag toch beslag leggen op bezittin­gen AZ na claimzaak rond nieuwe dak

Bouwconcern BAM mag toch beslag leggen op bezittingen van voetbalclub AZ, heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten. Daarmee behaalt de onderneming een juridische overwinning in een claimzaak rond de bouw van het dak van het stadion van de Alkmaarders. Over het geschil loopt ook nog een bodemprocedure en daarin is het laatste woord nog niet gezegd.

2 juni