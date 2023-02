LIVE KKD | Supporters NAC en De Graafschap zetten Ralf Seuntjens in het zonnetje na zware periode

John Heitinga ziet ‘strijdend’ Ajax: ‘Als we hard werken, weet ik zeker dat we voetbal­lend verschil maken’

John Heitinga won ook zijn derde wedstrijd als trainer van Ajax 1. Op bezoek bij FC Twente plaatsten de Amsterdammers zich voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker (0-1). Heitinga zag verbeterpunten in balbezit, maar was tevreden voor de instelling van zijn ploeg. ,,We hebben gestreden. Als we hard blijven werken, weet ik zeker dat we voetballend het verschil zullen maken”, zei Heitinga bij ESPN.

