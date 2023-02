LIVE KNVB Beker | Eerste basisplaats Sven Mijnans bij AZ tegen FC Utrecht, verder geen verrassingen

AZ en FC Utrecht treffen elkaar vanavond in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker, nog geen twee weken na het ongekende spektakelstuk met tien goals (5-5) in de eredivisie. De aftrap in het AFAS Stadion in Alkmaar is om 18.45 uur. Beide clubs weten wat het is om het bekertoernooi te winnen: AZ deed het vier keer (1978, 1981, 1982 en 2013), FC Utrecht drie keer (1985, 2003 en 2004). Wordt het weer een doelpuntenfestijn? Volg de ontwikkelingen van dit duel in ons liveblog.