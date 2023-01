LIVE KNVB Beker | Karlsson en De Wit missen grote kans AZ na uittrap doelman Verhulst

Go Ahead Eagles zet knappe reeks door: tien duels op rij ongeslagen na zege bij Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles heeft de indrukwekkende ongeslagen reeks in de eredivisie vanavond verlengd. De ploeg van René Hake was heer en meester in Sittard en versloeg Fortuna met 0-2. De club uit Deventer heeft ondertussen 10 eredivisieduels op rij niet verloren.

