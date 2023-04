LIVE KNVB Beker | Klassieker in halve finale: Feyenoord thuis tegen Ajax

Ondanks gênant incident zijn meeste spelers van Ajax en Feyenoord juist wars van hevige clubsenti­men­ten

De gênante twist tussen Orkun Kökcü en Dusan Tadic is beslist niet exemplarisch voor de relatie tussen spelers van Ajax en Feyenoord. Integendeel: er bestaan volop vriendschapsbanden tussen spelers van beide klassieke rivalen. ,,We waren echt haantjes toen we jong waren, maar daarna kregen we een geweldige klik.’’