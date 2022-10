LIVE KNVB Beker| SC Heerenveen en ADO Den Haag hebben handen vol aan amateurs

De jacht op de 104de TOTO KNVB Beker, Dennenappel in de volksmond, is vanavond geopend met de eerste ronde van het seizoen 2022-2023. Ajax, Feyenoord, PSV en AZ zijn vanwege Europese beslommeringen vrijgeloot en stromen pas vanaf media januari in de tweede ronde in. Eindhoven wist dankzij Ozan Kökcü ook die tweede ronde te bereiken. Hieronder worden alle uitslagen, tussen- en eindstanden bijgehouden.