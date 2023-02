LIVE KNVB Beker | Verlenging in bekerclash tussen amateurs van Spakenburg en Katwijk

Arne Slot trots op Feyenoord na remise tegen PSV: ‘Dit is hoe je een topwed­strijd wil spelen’

Arne Slot vond Feyenoord uitstekend voor de dag komen in de topper tegen PSV (2-2 gelijkspel), maar baalde dat de scherpte voor de goal ontbrak. De Rotterdammers hielpen meerdere kansen om zeep. Toch was de coach tevreden over het spel van zijn ploeg. ,,Dit is hoe je een topwedstrijd wil spelen.’’

