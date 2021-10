LIVE | Leeuwinnen treffen Cyprus in WK-kwalificatiecyclus

Video NAC-spits Seuntjens moet vrezen voor schorsing na kritiek op Nijhuis: ‘Excuses voor mijn taalge­bruik’

19 oktober NAC-spits Ralf Seuntjens liet gisteravond na het verloren duel met Volendam (1-0) geen spaan heel van arbiter Bas Nijhuis. De routinier was gekrenkt dat de scheidsrechter uit Twente vroeg in de tweede helft een treffer van de ‘Seun of God’ had afgekeurd. ,,Als een scheidsrechter van 24 jaar dit doet, wordt hij volgende week naar de hoofdklasse gestuurd", spuwde Seuntjens zijn gal in BN/De Stem.