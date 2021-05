LIVE | NAC met vertrouwde opstelling tegen Volendam in eerste ronde play-offs

Samenvatting ADO zit er helemaal doorheen na degradatie: ‘Dit is heel pijnlijk’

13 mei ADO Den Haag is uit de eredivisie gedegradeerd. De ploeg van trainer Ruud Brood was voorafgaand aan de kraker tegen concurrent Willem II nog hoopvol over een goede afloop, maar in Den Haag kreeg het een ruime nederlaag te verwerken. Doordat FC Emmen van SC Heerenveen won, kan ADO geen zestiende meer worden.