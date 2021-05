LIVE | NAC na derde treffer op rozen tegen Volendam in eerste ronde play-offs

Van Wonderen in extase na promotie Go Ahead: ‘Kippenvel gewoon’

13 mei Het is niet elke debuterend hoofdcoach gegeven, in je eerste seizoen meteen promoveren. Tegen alle verwachtingen in flikte Kees van Wonderen (52) het woensdag met Go Ahead Eagles. Over hoe de oud-Feyenoorder Deventer in jubelstemming bracht. ,,Het sámen doen, dat tekent deze club.”