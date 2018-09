LIVE | NAC op bezoek in Waalwijk, amateurs AFC laten niks heel van Telstar

LIVE | Willem II naar Volendam in de eerste ronde van de KNVB-be­ker

18:55 • Willem II speelde afgelopen weekend voor de competitie gelijk tegen Fortuna Sittard in een spektakelstuk (4-4). • Vorig seizoen reikten de Tilburgers tot de halve finale in het bekertoernooi. Daarin was Feyenoord toen te sterk in de Kuip. Volendam verloor in de tweede ronde van PSV. • Het bekerduel staat onder leiding van arbiter Siemen Mulder.