LIVE | NEC kan tegen Fortuna zeperd tegen TOP wegspelen

Rode kaart TOP Os­s-verdediger Piqué kwijtge­schol­den: Jansen, Rommens en Smeets weer fit

14:48 TOP Oss kan in de wedstrijd tegen FC Eindhoven beschikken over Lorenzo Piqué. De verdediger kreeg in het bekerduel met AFC (1-0 verlies) een rode kaart, maar die werd een dag later alweer kwijtgescholden. Piqué zal daarom gewoon kunnen spelen.